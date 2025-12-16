A bandeira branca da TiL ao TCU após críticas sobre leilão de megaterminal em Santos

Depois de executivos da TiL, braço da gigante suíça MSC, desancarem abertamente a decisão do TCU sobre o leilão do Tecon Santos 10, megaterminal no Porto de Santos, o CEO da empresa levantou bandeira branca para a corte nesta terça-feira, 16.

Em uma carta destinada a Vital do Rêgo, presidente do TCU, Ammar Kanaan disse que falas atribuídas à empresa foram divulgadas de forma descontextualizada e que não houve intenção de desmerecer ou desqualificar as decisões dos ministros.

O TCU recomendou o modelo de leilão com restrições à participação de operadores já instaladas no Porto de Santos, como a TiL, em uma primeira fase. Em entrevistas, representantes da empresa classificaram como “políticos” os votos dos integrantes do tribunal neste sentido.

Vital do Rêgo havia rebatido as críticas e as classificado como desrespeitosas e “agressão” ao tribunal.

Na carta desta terça, além das desculpas, Kanaan reafirmou a defesa por um leilão sem restrições e sustentou que o desenho do certame deve observar os princípios da livre concorrência e da liberdade de iniciativa.