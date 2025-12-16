Assine
Economia

AGU defende que bloqueio a beneficiários do Bolsa Família em bets não atinja loterias

AGU argumentou ao STF que decisão sobre bets privadas não se aplica às loterias federais operadas pela Caixa

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
16/12/2025 12:07

crédito: Platobr Economia

A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu junto ao STF que o bloqueio imposto a beneficiários de programas sociais para acesso a apostas online não deve atingir as loterias operadas pela Caixa Econômica Federal. O posicionamento foi apresentado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que discutem o marco regulatório das apostas de quota fixa, sob relatoria de Luiz Fux.

As ações levaram o STF, em novembro de 2024, a determinar que a União adotasse medidas imediatas para impedir o uso de recursos do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em apostas de quota fixa exploradas por empresas privadas.

Na manifestação ao Supremo, a AGU sustentou que a decisão se limita às plataformas privadas de apostas e não alcança as loterias federais. Segundo o órgão, as atividades possuem naturezas distintas e estão submetidas a regimes jurídicos diferentes.

De acordo com a AGU, as apostas operadas pela Caixa são “apostas episódicas, através de concursos com datas previamente fixadas, que geram baixo engajamento, eis que não há estímulo contínuo”. Por essa razão, o ministério defendeu que elas não devem ser incluídas no bloqueio determinado pelo STF.

As ADIs foram propostas pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pelo partido Solidariedade. Elas questionam dispositivos do marco legal que regulamentou o mercado de apostas esportivas no país.

Para cumprir a decisão cautelar do STF, o Ministério da Fazenda editou normas que obrigam empresas privadas de apostas a bloquear, com base no CPF, o cadastro e a participação de beneficiários de programas sociais.

