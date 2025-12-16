Greve paralisa plataformas, pressiona refino e alcança logística da Petrobras

A greve nacional dos petroleiros paralisou mais de 40 plataformas e atingiu refinarias, terminais e unidades operacionais da Petrobras em ao menos oito estados no primeiro dia do movimento. A paralisação por tempo indeterminado, iniciada nesta segunda-feira, 15, ocorre após impasse nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho da Petrobras.

Os petroleiros cobram reajuste salarial, medida não contemplada na proposta de acordo coletivo apresentada pela Petrobras. Também pedem o fim dos planos de equacionamento do déficit da Petros, fundo de pensão dos trabalhadores da Petrobras, que impõem contribuições extras a empregados da ativa, aposentados e pensionistas para cobrir déficits previdenciários.

Levantamento interno obtido pela coluna indica que a paralisação se concentrou nas bacias de Campos e do Espírito Santo, com adesão total ou majoritária nas plataformas. Em várias unidades, equipes iniciaram o desembarque ao longo do dia, permanecendo a bordo apenas trabalhadores necessários aos protocolos de segurança.

No parque de refino, unidades estratégicas operaram sem rendição de turno — quando a equipe que deveria assumir o plantão não entra, exigindo a ativação de contingência ou a redução das operações. Refinarias em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná foram atingidas por esse tipo de paralisação.

A greve também alcançou a logística e o processamento de gás. Terminais da Transpetro e unidades de compressão e tratamento registraram adesão à greve, com casos de operação em contingência e de paralisação total. No Amazonas, o terminal aquaviário de Coari teve adesão integral dos trabalhadores da operação.

Em terra, campos de produção no Nordeste aderiram ao movimento, assim como bases administrativas. No Rio Grande do Norte, cerca de 90% dos trabalhadores da sede da Petrobras em Natal participaram da greve. Em Salvador, houve atraso no início do expediente na administração da companhia.

A Petrobras afirma que acompanha a mobilização e mantém planos de contingência para preservar a segurança das instalações e o abastecimento.