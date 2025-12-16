Assine
overlay
Início Economia

Greve paralisa plataformas, pressiona refino e alcança logística da Petrobras

Petroleiros pressionam Petrobras por reajuste e fim do equacionamento da Petros

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado e Gustavo Silva
GA
Guilherme Amado e Gustavo Silva
Repórter
16/12/2025 09:11

compartilhe

SIGA
x
Greve paralisa plataformas, pressiona refino e alcança logística da Petrobras
Greve paralisa plataformas, pressiona refino e alcança logística da Petrobras crédito: Platobr Economia

A greve nacional dos petroleiros paralisou mais de 40 plataformas e atingiu refinarias, terminais e unidades operacionais da Petrobras em ao menos oito estados no primeiro dia do movimento. A paralisação por tempo indeterminado, iniciada nesta segunda-feira, 15, ocorre após impasse nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho da Petrobras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os petroleiros cobram reajuste salarial, medida não contemplada na proposta de acordo coletivo apresentada pela Petrobras. Também pedem o fim dos planos de equacionamento do déficit da Petros, fundo de pensão dos trabalhadores da Petrobras, que impõem contribuições extras a empregados da ativa, aposentados e pensionistas para cobrir déficits previdenciários.

Levantamento interno obtido pela coluna indica que a paralisação se concentrou nas bacias de Campos e do Espírito Santo, com adesão total ou majoritária nas plataformas. Em várias unidades, equipes iniciaram o desembarque ao longo do dia, permanecendo a bordo apenas trabalhadores necessários aos protocolos de segurança. 

No parque de refino, unidades estratégicas operaram sem rendição de turno — quando a equipe que deveria assumir o plantão não entra, exigindo a ativação de contingência ou a redução das operações. Refinarias em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná foram atingidas por esse tipo de paralisação. 

A greve também alcançou a logística e o processamento de gás. Terminais da Transpetro e unidades de compressão e tratamento registraram adesão à greve, com casos de operação em contingência e de paralisação total. No Amazonas, o terminal aquaviário de Coari teve adesão integral dos trabalhadores da operação. 

Em terra, campos de produção no Nordeste aderiram ao movimento, assim como bases administrativas. No Rio Grande do Norte, cerca de 90% dos trabalhadores da sede da Petrobras em Natal participaram da greve. Em Salvador, houve atraso no início do expediente na administração da companhia. 

A Petrobras afirma que acompanha a mobilização e mantém planos de contingência para preservar a segurança das instalações e o abastecimento.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay