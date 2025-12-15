A pressão das big techs sobre relator do projeto que regula mercado

Em meio às discussões em torno do relatório do projeto de lei que regula mercados das big techs, o relator do texto na Câmara, Aliel Machado, tem sido pressionado por empresas do setor para que a proposta seja enviada a uma comissão especial.

Machado deve apresentar entre fevereiro e março seu relatório ao projeto, que trata de concorrência entre plataformas digitais e estabelece regras de transparência comercial e supervisão de práticas de mercado.

Em uma reunião recente com o relator, que defende a tramitação em regime de urgência, as big techs argumentaram que um debate mais acelerado sobre o projeto poderia prejudicar seus interesses e não haveria tempo suficiente para respostas de suas matrizes.