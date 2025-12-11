Assine
overlay
Início Economia

Gonet pede que STF rejeite pedido para liberar beneficiários do Bolsa Família em bets

Paulo Gonet afirmou que, ao impedir o acesso dessas pessoas às bets, a União seguiu uma decisão do próprio STF

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
11/12/2025 12:45

compartilhe

SIGA
x
Gonet pede que STF rejeite pedido para liberar beneficiários do Bolsa Família em bets
Gonet pede que STF rejeite pedido para liberar beneficiários do Bolsa Família em bets crédito: Platobr Economia

Paulo Gonet enviou na noite dessa quarta-feira, 10, ao STF uma manifestação contrária ao pedido de uma associação para revisar o bloqueio de beneficiários de programas sociais do governo, como o Bolsa Família, às plataformas de apostas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A manifestação foi apresentada no âmbito de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), movidas no Supremo pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pelo Solidariedade. As ações contestam o marco regulatório das apostas de quota fixa e são relatadas por Luiz Fux.

No âmbito dessas ADIs, o pedido para derrubar o bloqueio do acesso de beneficiários de programas sociais às bets foi feito pela Associação Brasileira de Liberdade Econômica (ABLE). A entidade participa das ações como “amicus curiae”, ou seja, “amiga da corte”, figura jurídica que se refere a terceiros que entram em um processo para apresentar informações e posicionamentos úteis à decisão da Justiça.

A ABLE alegava que o Ministério da Fazenda extrapolou uma decisão do Supremo ao impor restrições automáticas baseadas no CPF dos usuários.

Ao analisar o pedido, Gonet apontou razões processuais pela sua rejeição. O PGR afirmou que, enquanto “amicus curiae”, a associação não pode solicitar decisões imediatas, como a revisão urgente do bloqueio.

Paulo Gonet também sustentou que as medidas adotadas pela União seguem uma decisão do STF de novembro de 2024, que obrigou o governo a criar mecanismos para impedir o uso de dinheiro de benefícios sociais em apostas online.

Segundo Gonet, o uso do CPF é tecnicamente necessário, já que não é possível distinguir, dentro de uma mesma conta bancária, a origem dos valores usados pelo apostador.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay