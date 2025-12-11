Assine
PL antifacção desagrada bets, que buscam alternativa de tributação na Câmara

Operadoras de apostas preferem texto relatado por Eduardo Braga, aprovado no Senado na última semana

Gustavo Silva
Gustavo Silva
11/12/2025 09:12

PL antifacção desagrada bets, que buscam alternativa de tributação na Câmara crédito: Platobr Economia

Torcendo o nariz ao PL antifacção, o setor de apostas reagiu de forma bem diferente ao modelo de tributação aprovado para bets e fintechs no Senado na última semana. Relatado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o texto tributa a receita líquida das operadoras e prevê escalonamento de 12% para 18% em três anos.

O modelo evita a incidência direta sobre o usuário final, ponto sensível para as empresas, que temem perder clientes para sites irregulares. O projeto deve seguir para a Câmara, salvo algum recurso para análise no plenário.

Já o PL antifacção, aprovado no Senado na noite dessa quarta-feira, 11, cria uma contribuição de 15% que incide diretamente sobre o apostador para financiar ações de combate ao crime organizado. A proposta foi apelidada de Cide-Bets.

A reação das casas de apostas foi negativa. O setor entende que a cobrança encarece o canal regulado em um ambiente em que a migração para plataformas ilegais é simples.

André Gelfi, presidente do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), apontou que o modelo idealizado no PL antifacção desconsidera a realidade do mercado de apostas: “sete em cada dez brasileiros já apostaram em sites clandestinos”, disse.

Com essa combinação de riscos e interesses, representantes de empresas e entidades do setor circularam por Brasília nesta semana para acompanhar de perto as negociações dos dois projetos.

