Assine
overlay
Início Economia

Na Saúde, críticas a Eduardo Braga por imposto sobre refrigerantes

Alteração sobre imposto seletivo em bebidas adoçadas, incluída pelo senador Eduardo Braga, voltou à Câmara e deve ser preservada

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
08/12/2025 12:06

compartilhe

SIGA
x
Na Saúde, críticas a Eduardo Braga por imposto sobre refrigerantes
Na Saúde, críticas a Eduardo Braga por imposto sobre refrigerantes crédito: Platobr Economia

Associações de saúde pública ficaram descontentes com o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, após ele incluir no projeto de lei que regulamenta o imposto seletivo um teto de 2% para o tributo sobre refrigerantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A medida, aprovada no Senado, é vista pelas entidades como um “jabuti” que neutraliza o tributo e beneficia a indústria da Zona Franca de Manaus.

Com a alteração, o texto voltou para a Câmara, onde o relator, Mauro Benevides, do PDT do Ceará, indicou a interlocutores que deve manter o limite fixado pelos senadores. A votação está prevista para a próxima semana.

A perspectiva de consolidação do teto fez a ACT Promoção da Saúde intensificar ações junto a lideranças partidárias, com participação do ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão. Para a entidade, uma alíquota máxima de 2% esvazia o caráter regulatório do imposto, já que o consumo de refrigerantes está associado a 13 mil mortes anuais e a quase R$ 3 bilhões em custos ao SUS.

A trava vale exclusivamente para refrigerantes. As alíquotas dos demais produtos nocivos, como álcool, tabaco e apostas, só serão definidas no projeto de lei ordinária que o governo deve enviar em 2026.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay