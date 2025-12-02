Assine
Mudança do TCU sobre prejuízo fiscal acende alerta em empresas endividadas

TCU reinterpretou uso do prejuízo fiscal para abater parte de dívidas tributárias de empresas

GS
Gustavo Silva
Repórter
02/12/2025 09:05

Mudança do TCU sobre prejuízo fiscal acende alerta em empresas endividadas
A reinterpretação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o uso de prejuízo fiscal em transações tributárias acendeu o alerta entre executivos e tributaristas que representam empresas com dívidas altas em negociação. O prejuízo fiscal é o crédito que a empresa acumula quando teve resultados negativos em anos anteriores e que, pela lei, pode usar para abater parte de dívidas tributárias.

O TCU passou a classificar esses créditos como um “desconto” sujeito a limites mais rígidos. Na prática, a mudança pode encarecer acordos e comprometer um mecanismo que, desde 2019, permitiu que dívidas antigas e de difícil recuperação fossem regularizadas com mais previsibilidade.

A tensão aumentou porque, na maioria dos acordos, as empresas só conseguem viabilizar o pagamento ao combinar o desconto previsto em lei com uma parcela desses créditos fiscais para abater o saldo final.

A discussão não envolve o universo das empresas que usam a inadimplência como método de operação, caso do Grupo Refit, apontado pela Receita como maior devedor do país e alvo de uma operação na semana passada. A reação ao novo entendimento do TCU vem de empresas ativas que carregam dívidas elevadas após anos de disputas com o fisco e tentam acertar esses valores por meio de acordos.

