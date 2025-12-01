Assine
Mesmo com veto do TCE, governo de SP amplia custo e prazo de vila olímpica

Governo de SP avança com novo convênio antes de corrigir as falhas apontadas pelo TCE-SP; custo passa de R$ 12 milhões para R$ 24,7 milhões e entrega é empurrada para 2027

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
01/12/2025 18:37

Mesmo com veto do TCE, governo de SP amplia custo e prazo de vila olímpica crédito: Platobr Economia

Mesmo após o Tribunal de Contas de São Paulo (TCESP) suspender a relicitação da Vila Olímpica Mário Covas por falhas técnicas, o governo paulista decidiu ampliar tanto o custo quanto o prazo para concluir o complexo esportivo.

A Secretaria de Esportes publicou no Diário Oficial da quinta-feira, 27, a destinação de R$ 24,7 milhões à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para conduzir um novo processo licitatório. O movimento ocorreu antes de o edital suspenso pelo TCE-SP ter sido corrigido.

O valor destinado pela Secretaria de Esportes mais que dobrou o custo que faltava para concluir a obra com a empresa original, cerca de R$ 12 milhões. Já haviam sido executados 82% do projeto e faltavam seis meses para que os 18% restantes fossem concluídos. O cronograma também foi alargado: 18 meses, o que empurra a entrega do complexo para 2027.

Como a coluna revelou, o TCE-SP identificou que o edital barrado se baseava em memoriais de 2022, ignorava o estágio real da construção e abria margem para sobreposição de serviços e desperdício de recursos públicos.

