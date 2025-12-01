Assine
O novo atraso no auxílio-moradia de diplomatas brasileiros no exterior

Sindicato de servidores do Itamaraty comunicou à Justiça que pagamento de novembro não foi feito

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
01/12/2025 15:03

O auxílio-moradia de diplomatas em missão no exterior voltou a atrasar. O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores (SindItamaraty) comunicou à 15ª Vara Federal de Brasília que a União descumpriu, mais uma vez, a decisão de 2015 que obriga o governo a repassar a indenização sem interrupções. O valor de novembro ainda não foi pago.

O auxílio-moradia é destinado aos diplomatas em missão permanente ou transitória e cobre gastos de habitação no posto.

O sindicato enviou o alerta à Justiça na quarta-feira, 26, depois que servidores relataram a ausência do depósito. A entidade afirmou que os atrasos se tornaram recorrentes ao longo do último ano e motivaram, em 2024, um mandado de segurança preventivo para tentar impedir novas falhas.

A ação civil coletiva que resultou na decisão de 2015 foi movida após sucessivos atrasos causados por contingenciamentos orçamentários, que chegaram a comprometer o pagamento de aluguéis no exterior.

