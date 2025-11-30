Assine
overlay
Início Economia

Pesquisa mostra impacto do crime organizado no mundo corporativo

Pesquisa do Datafolha encomendada pela Transparência Internacional - Brasil mostrou que, para 96% dos executivos, o crime organizado é problema crescente

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado e Tatiana Farah
GA
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
30/11/2025 04:09

compartilhe

SIGA
x
Pesquisa mostra impacto do crime organizado no mundo corporativo
Pesquisa mostra impacto do crime organizado no mundo corporativo crédito: Platobr Economia

A Transparência Internacional – Brasil encomendou uma pesquisa ao Datafolha que mostra o impacto da infiltração de organizações criminosas no mundo corporativo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para 96% dos entrevistados, entre CEOs, diretores e chefes de compliance de empresas, o crime organizado tem se mostrado um problema crescente nos últimos dois anos e impactado negativamente a integridade do ambiente de negócios. O número avançou três pontos percentuais em relação a 2024.

Foram ouvidos 96 integrantes de grandes empresas do Brasil, entre 2 de setembro e 12 de novembro.

Entre os executivos entrevistados, 57% apontaram que os programas de integridade das empresas com as quais eles se relacionam adotam controles específicos para mitigar os riscos associados ao crime organizado.

Ainda conforme a pesquisa, 95% concordaram que práticas como o orçamento secreto e as emendas Pix aumentavam os riscos de corrupção nos municípios. No ano passado, eram 96%.

A pesquisa completa será lançada nesta segunda-feira, 1º, no seminário “Corrupção e crime organizado: desafios para os setores público e privado no Brasil”. Realizado em parceria com o Insper, em São Paulo, o evento marca o Dia Internacional contra a Corrupção.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay