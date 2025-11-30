Pesquisa mostra impacto do crime organizado no mundo corporativo
Pesquisa do Datafolha encomendada pela Transparência Internacional - Brasil mostrou que, para 96% dos executivos, o crime organizado é problema crescente
A Transparência Internacional – Brasil encomendou uma pesquisa ao Datafolha que mostra o impacto da infiltração de organizações criminosas no mundo corporativo.
Para 96% dos entrevistados, entre CEOs, diretores e chefes de compliance de empresas, o crime organizado tem se mostrado um problema crescente nos últimos dois anos e impactado negativamente a integridade do ambiente de negócios. O número avançou três pontos percentuais em relação a 2024.
Foram ouvidos 96 integrantes de grandes empresas do Brasil, entre 2 de setembro e 12 de novembro.
Entre os executivos entrevistados, 57% apontaram que os programas de integridade das empresas com as quais eles se relacionam adotam controles específicos para mitigar os riscos associados ao crime organizado.
Ainda conforme a pesquisa, 95% concordaram que práticas como o orçamento secreto e as emendas Pix aumentavam os riscos de corrupção nos municípios. No ano passado, eram 96%.
A pesquisa completa será lançada nesta segunda-feira, 1º, no seminário “Corrupção e crime organizado: desafios para os setores público e privado no Brasil”. Realizado em parceria com o Insper, em São Paulo, o evento marca o Dia Internacional contra a Corrupção.