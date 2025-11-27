Assine
overlay
Início Economia

Data centers ampliam lobby para assegurar tributação especial

Entidades do setor de data centers pressionam o Congresso antes que a MP do ReData perca validade

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
27/11/2025 18:05

compartilhe

SIGA
x
Data centers ampliam lobby para assegurar tributação especial
Data centers ampliam lobby para assegurar tributação especial crédito: Platobr Economia

Associações do setor de data centers ampliaram o lobby sobre deputados e senadores nas últimas semanas. O objetivo é garantir que a Medida Provisória do ReData seja votada logo na reabertura dos trabalhos do Congresso, em fevereiro, para evitar que o texto perca validade. A medida, que cria regime especial de tributação para data centers, caduca no mês seguinte ao fim do recesso parlamentar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O setor teme nova complicação na tramitação, como ocorreu com a MP que compensava o IOF.

Para isso, as entidades mantêm diálogo com parlamentares experientes. Na Câmara, os principais interlocutores são Ricardo Barros, do PP do Paraná, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e André Figueiredo, do PDT do Ceará. O setor também tem bom trânsito com o presidente da Casa, Hugo Motta. No Senado, o movimento passa por Efraim Filho, do União da Paraíba, e Laércio Oliveira, do PP do Sergipe.

O esforço ocorre num momento em que estudos da Empresa de Pesquisa Energética, ligada ao Ministério de Minas e Energia, apontam a necessidade de ampliar a oferta elétrica para acomodar a instalação e a expansão de data centers no país. O risco de pressão sobre a capacidade do sistema também entrou no radar político e elevou o peso das conversas sobre o regime de tributação.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay