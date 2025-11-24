Assine
O silêncio providencial do relator do projeto que dobra tributação das bets

Senador Eduardo Braga, relator do texto sobre taxação de bets, esconde cartas até de aliados

Gustavo Silva
Gustavo Silva
Repórter
24/11/2025 04:02

Relator do projeto que dobra a tributação das bets e mexe no imposto das fintechs, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, tem evitado falar do assunto até mesmo com senadores próximos. O silêncio, segundo relatos feitos à coluna, foi adotado em razão do fortíssimo lobby das casas de aposta no Congresso.

Braga avalia que qualquer conversa informal pode virar porta de entrada para a pressão das bets sobre indecisos. O projeto de sua relatoria já saiu da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos duas vezes, sempre após sinais de que as operadoras de apostas tinham conquistado apoios suficientes para enterrar o texto.

Em declarações públicas recentes, o senador tem repetido que só faz sentido aumentar a carga tributária quando o governo “fechar o mercado ilegal”. Enquanto evita entrar em detalhes com colegas sobre seus planos para o setor, Braga tenta reconstruir maioria em torno do texto, de autoria de Renan Calheiros.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

