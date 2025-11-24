O silêncio providencial do relator do projeto que dobra tributação das bets

Relator do projeto que dobra a tributação das bets e mexe no imposto das fintechs, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, tem evitado falar do assunto até mesmo com senadores próximos. O silêncio, segundo relatos feitos à coluna, foi adotado em razão do fortíssimo lobby das casas de aposta no Congresso.

Braga avalia que qualquer conversa informal pode virar porta de entrada para a pressão das bets sobre indecisos. O projeto de sua relatoria já saiu da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos duas vezes, sempre após sinais de que as operadoras de apostas tinham conquistado apoios suficientes para enterrar o texto.

Em declarações públicas recentes, o senador tem repetido que só faz sentido aumentar a carga tributária quando o governo “fechar o mercado ilegal”. Enquanto evita entrar em detalhes com colegas sobre seus planos para o setor, Braga tenta reconstruir maioria em torno do texto, de autoria de Renan Calheiros.