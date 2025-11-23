Ainda sob tarifaço, indústria vai intensificar pressão sobre o governo

A retirada da tarifa de 40% pelos Estados Unidos sobre 238 produtos brasileiros deixou a indústria a ver navios. O governo comemorou o gesto como sinal de reaproximação com Washington, mas associações industriais se queixaram por terem sido deixadas de fora do recuo de Donald Trump.

A avaliação entre industriais é que a medida de Trump foi tomada para atender à inflação americana de alimentos, com carne, café e frutas beneficiadas. Assim, itens como motores, cabos, sensores, peças aeronáuticas e componentes automotivos seguem sob tarifação pesada.

Agora o setor vai cobrar do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços uma articulação específica para convencer Trump a atenuar as taxas sobre seus produtos — não custa tentar.