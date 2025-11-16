Eleição chilena chega ao dia decisivo com força dividida entre quatro eixos digitais

A eleição presidencial chilena chega ao dia decisivo neste domingo, 16, com um retrato claro do ambiente digital. O país vive um cenário de polarização estruturada entre Jeannette Jara e José Antonio Kast, enquanto Evelyn Matthei e Johannes Kaiser ocupam espaços relevantes, porém distintos, dentro do ecossistema político online. A análise faz parte do levantamento da Ativaweb DataLab, que analisou o comportamento digital dos principais candidatos.

Segundo a agência, o Chile segue como um dos países mais conectados da América Latina. Cerca de 89% da população utilizam internet e 79% estão ativas diariamente nas redes sociais. É nesse ambiente que a disputa ganhou contornos mais definidos nesta reta final.

No eixo estrutural, Jeannette Jara aparece como o nome de maior presença nacional. Ela lidera a métrica de penetração doméstica, com 95,21%, superando Matthei, Kaiser e Kast. A candidata também registra o melhor índice de dispersão territorial (IDN 0,72), indicando maior alcance fora da Região Metropolitana.

Kast, por sua vez, mantém o que o estudo classifica como “maior musculatura política”, com estrutura consolidada, recall e base ideológica definida. Sua audiência é majoritariamente masculina (68%), com forte presença entre jovens de 18 a 34 anos; um público que reage mais a conteúdos de confronto e discursos identitários.

Se Jara e Kast sustentam os polos centrais, a principal inflexão da última semana veio de Johannes Kaiser. O candidato registrou a maior taxa de engajamento entre todos os concorrentes: 6,43%. Segundo a Ativaweb, esse movimento o coloca como um “motor emocional” da reta final, ainda que restrito a nichos ideológicos.

O contraste evidencia três tipos distintos de força digital, de acordo com o levantamento: a amplitude de Jara, a militância de Kast e a intensidade emocional de Kaiser.

Evelyn Matthei aparece como um ponto de estabilidade. O estudo a descreve como um perfil “institucional e moderado”, com boa dispersão regional (IDN 0,70) e forte adesão feminina. Seu engajamento, porém, é o menor entre os principais nomes, com 0,65%.

Alek Maracajá, cientista de dados e fundador da Ativaweb, resume:

“Os dados mostram um Chile polarizado e reagindo em tempo real ao discurso político. Cada candidato lidera um tipo diferente de energia. A disputa real é sobre quem transforma essa energia em presença nacional.”