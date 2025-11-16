Assine
Os data centers entram na CNI

Associação Brasileira de Data Center se filiou à confederação da indústria em meio a articulações sobre MP do ReData

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
16/11/2025 09:00

A Associação Brasileira de Data Center (ABDC) vai passar a integrar a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A formalização da entrada será realizada na terça-feira, 18, em Brasília.

Com o movimento, a associação avalia que amplia a capacidade de atuação junto ao governo e ao Congresso, principalmente para articular a tramitação da Medida Provisória do ReData, regime especial de incentivos para data centers no país.

O governo pressiona pela votação do texto antes da entrada em vigor da reforma tributária, condição considerada essencial para que o regime mantenha efeito.

No Congresso, Hugo Motta já sinalizou que deve reunir os líderes partidários na próxima semana para acertar como a MP vai tramitar.

