A liga de futebol europeia que mais se assemelha ao Campeonato Brasileiro

Dados da SportInsider mostram semelhanças entre Serie A, da Itália, e o Brasileirão

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
15/11/2025 09:06

A liga de futebol europeia que mais se assemelha ao Campeonato Brasileiro
A liga de futebol europeia que mais se assemelha ao Campeonato Brasileiro crédito: Platobr Economia

Dados inéditos da SportInsider mostram que, entre as grandes ligas da Europa, a italiana é a que mais se parece com o Campeonato Brasileiro. A Serie A e o Brasileirão compartilham pontos em comum como uma estrutura de arrecadação concentrada em poucos clubes, grande desigualdade na distribuição de direitos de TV e um pelotão intermediário que vive de eficiência esportiva para se manter competitivo.

As informações estão contidas no Relatório de Finanças do Futebol, que analisou o panorama financeiro do futebol mundial em 2024.

Na Itália, cinco clubes — Internazionale, Milan, Juventus, Napoli e Roma — concentram 52% das receitas totais da primeira divisão, que somou R$ 22,3 bilhões em 2024. No Brasil, a elite do futebol movimentou R$ 10,6 bilhões no mesmo período, sendo 47% nas mãos de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Botafogo.

Em 2024, a Serie A arrecadou cerca de R$ 6,5 bilhões com os direitos de transmissão, divididos entre DAZN e Sky Italia. No Brasil, o último ciclo com a Globo distribuiu R$ 2,3 bilhões.

Ainda sem uma liga própria, o Brasileirão aparece como a sexta maior receita do mundo, atrás, nesta ordem, da Premier League, da Inglaterra; Bundesliga, da Alemanha; La Liga, da Espanha; Ligue 1, da França; e Serie A, da Itália.

