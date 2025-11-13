Assine
overlay
Início Economia

Sindicatos jogam a toalha sobre barrar reforma administrativa no Congresso

Apesar de mobilização, apenas 16 deputados retiraram apoio à reforma administrativa, número distante do necessário para travar a tramitação

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
13/11/2025 15:06

compartilhe

SIGA
x
Sindicatos jogam a toalha sobre barrar reforma administrativa no Congresso
Sindicatos jogam a toalha sobre barrar reforma administrativa no Congresso crédito: Platobr Economia

Os sindicatos de servidores federais jogaram a toalha sobre a possibilidade de travar a reforma administrativa. A ofensiva das entidades sobre deputados foi uma das mais intensas já realizadas, avaliam líderes sindicais, mas, até o momento, somente 16 deputados recuaram e pediram formalmente para retirar o apoio à proposta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pelo regimento da Câmara, a PEC só deixaria de tramitar se 86 dos signatários retirassem suas assinaturas do texto. Entre os que voltaram atrás, há nomes de partidos como MDB, PL, PP, PSD, União Brasil e Republicanos.

Sem conseguir barrar o texto, os sindicatos se voltarão agora a articulações para amenizá-lo. A PEC prevê mudanças como avaliação de desempenho, bônus por metas e restrições à progressão automática.

O relator da proposta, Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, tem dito que Hugo Motta vai levar a PEC para votação direto ao plenário, sem passar por comissão especial e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em uma tramitação abreviada.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay