Marina Silva e governador da Califórnia reforçam aliança climática na COP30

Em Belém, ministra e Gavin Newsom retomam acordo firmado em Nova York e destacam cooperação entre governos subnacionais

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
12/11/2025 14:24

Marina Silva e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, reuniram-se nesta quarta-feira, 12, em Belém, durante a COP30, para confirmar o acordo de cooperação firmado em setembro, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O entendimento entre o Brasil e o governo californiano prevê ações conjuntas em mercados de carbono, transporte de baixa emissão, energia limpa, soluções baseadas na natureza, resiliência climática, economia circular, patrimônio cultural e qualidade do ar.

A conversa ocorreu em um contexto particular, já que os Estados Unidos não enviaram delegação oficial à COP, após a saída do país do Acordo de Paris. Nesse cenário, governos estaduais democratas como o da Califórnia têm assumido espaço próprio na agenda ambiental, junto a empresas e entidades da sociedade civil.

Durante o encontro, Marina destacou o peso político e econômico da Califórnia, que é a maior economia subnacional do mundo e, se fosse um país, estaria entre a quarta e a quinta maiores do planeta. Ela reforçou que a cooperação entre governos regionais é decisiva para manter o avanço da política climática internacional, independentemente das oscilações em nível federal.

