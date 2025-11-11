Assine
overlay
Início Economia

Bets citam seu peso econômico no futebol brasileiro para frear novas taxas

Onipresença de bets em estádios e camisas de clubes brasileiros se tornou argumento do setor contra aumento de impostos

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
11/11/2025 13:10

compartilhe

SIGA
x
Bets citam seu peso econômico no futebol brasileiro para frear novas taxas
Bets citam seu peso econômico no futebol brasileiro para frear novas taxas crédito: Platobr Economia

O peso econômico das bets no futebol brasileiro se tornou argumento do setor contra o aumento na taxação de seus bilionários ganhos. O apelo é que aumentar impostos colocaria em risco boa parte das receitas dos clubes. Hoje, 18 dos 20 times da Série A têm casas de apostas como patrocinadores master, em contratos que somam R$ 1,1 bilhão por temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A alegação está entre os pontos levantados pelas bets em uma apresentação à imprensa nesta terça-feira, 11.

O setor também afirma que deve gerar em 2025 R$ 9 bilhões em arrecadação, somando impostos, taxa de fiscalização e a contribuição de 12% sobre o faturamento bruto.

Como mostrou a coluna, as entidades do setor vinham atuando para evitar o aumento de carga tributária sob a alegação de que isso ampliaria o mercado ilegal de apostas.

No Congresso, as bets tiveram uma vitória na última semana, quando a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado retirou de pauta a votação de um projeto que dobrava a alíquota das bets de 12% para 24%.

Enquanto isso, tramitam outras propostas. Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, tenta dobrar a tributação sobre a receita bruta das empresas. José Guimarães, líder do governo, propõe reduzir em 10% os benefícios fiscais federais do setor. A Subcomissão de Apostas prepara outro texto, que mira aumento de taxação e destinação social dos recursos.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay