BNDES tem propostas para até R$ 73,7 bilhões em fundos voltados ao clima

Edital do BNDES recebeu 45 propostas de fundos que demandam R$ 21 bilhões em apoio do banco para operações de equity e crédito

Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
10/11/2025 13:44

O BNDES recebeu 45 propostas de fundos de investimento com potencial de mobilizar até R$ 73,7 bilhões em investimentos sustentáveis em descarbonização de processos industriais, transição energética, infraestrutura para adaptação climática, tecnologia para agricultura verde, restauração ecológica, reflorestamento e conservação de florestas.

As propostas, que chegaram ao banco por meio de uma Chamada Pública de Mitigação Climática, demandam R$ 21 bilhões em apoio financeiro do BNDES. O anúncio sobre a chamada pública foi feito por Aloizio Mercadante nesta segunda-feira, 10, durante a abertura do Pavilhão BNDES, na COP30.

A iniciativa faz parte da estratégia de retomada de investimentos da BNDES Participações (BNDESPar) em renda variável. O programa tem orçamento de até R$ 5 bilhões.

Serão selecionados sete fundos, dos quais cinco de equity, ou seja, com participação de cotistas, com aporte de até R$ 4 bilhões do BNDES; e dois fundos de crédito, com até R$ 1 bilhão do banco. As modalidades dos investimentos serão Apoio de Transformação Ecológica e Apoio de Soluções Baseadas na Natureza. O resultado será divulgado em janeiro de 2026.

Atualmente, a BNDESPar tem R$ 8,4 bilhões em capital comprometido em fundos. A nova chamada tem potencial de elevar esse montante em até 60%.

