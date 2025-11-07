Assine
overlay
Início Economia

Urgência para projeto do Operador Nacional de Combustíveis acende alerta no setor

Proposta de Júlio Lopes, inspirada no modelo do setor elétrico, avança sob críticas à sobreposição de funções da ANP

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
07/11/2025 09:03

compartilhe

SIGA
x
Urgência para projeto do Operador Nacional de Combustíveis acende alerta no setor
Urgência para projeto do Operador Nacional de Combustíveis acende alerta no setor crédito: Platobr Economia

A aprovação de urgência, na última semana, para a tramitação do projeto de lei que cria o Operador Nacional do Sistema de Combustíveis (ONSC) acendeu o alerta entre entidades do setor. O PL, de autoria de Julio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, propõe uma entidade sem fins lucrativos para monitorar, em tempo real, estoques, fluxos logísticos e preços de combustíveis no país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Inspirado no modelo do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o ONSC integraria agentes de toda a cadeia — do refino à revenda — e teria cinco diretores, três indicados pelo governo e dois pelo setor. Relatórios seriam enviados a ministérios, órgãos de controle e entidades de defesa do consumidor.

Entidades veem na proposta risco de sobreposição regulatória à Agência Nacional de Petróleo (ANP) e apontam que a criação de uma estrutura para funções de fiscalização e controle pode gerar custos bilionários ao varejo. Há críticas também à possibilidade de multas e penalidades aplicadas pelo operador, interpretadas pelo setor como abusivas e sem amparo constitucional.

Júlio Lopes argumentou à coluna que o ONSC fortaleceria a transparência e permitiria detectar irregularidades fiscais. Ele apontou ainda que o controle estatal pode combater adulterações de combustíveis com mais eficiência, além de contribuir para maior concorrência e proteção ao consumidor.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay