Receita deve ser incluída em PEC da Segurança Pública para combater crime organizado

O deputado Julio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, está articulando a inclusão da Receita Federal para compor o Instituto Solidário de Segurança Pública, previsto na PEC da Segurança Pública.

Segundo ele, o relator Mendonça Filho, do União de Pernambuco, garantiu que o órgão será incorporado ao texto. Lopes diz ter tratado do tema com a ministra Gleisi Hoffmann, o secretário da Receita, Robinson Barreirinhas, e com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Todos concordaram com a proposta, afirmou Lopes à coluna.

A inclusão, se confirmada, marca uma mudança de escopo. Hoje, a Receita é consultada em operações, mas não tem presença permanente na estrutura de enfrentamento. Desde a Operação Carbono Oculto, que desmantelou um braço financeiro do PCC, a ministra Gleisi Hoffman e o ministro Haddad têm destacado publicamente o papel da Receita Federal nas operações de inteligência financeira contra o crime.

Aliado do secretário paulista de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o deputado defende ainda uma revisão da Lei Antiterrorismo, para enquadrar o crime organizado e permitir a ação direta do governo federal com PF e Forças Armadas.