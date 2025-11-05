Assine
overlay
Início Economia

Operadoras de saúde temem quebradeira com julgamento no STF

Decisão pode empurrar até 2 milhões de usuários para o SUS, alertam planos

Publicidade
Carregando...
GA
Guilherme Amado
GA
Guilherme Amado
Repórter
05/11/2025 08:32

compartilhe

SIGA
x
Operadoras de saúde temem quebradeira com julgamento no STF
Operadoras de saúde temem quebradeira com julgamento no STF crédito: Platobr Economia

A ADC 90, que entra na pauta do Supremo nesta quarta, 5, acendeu um sinal de alerta no setor de saúde suplementar. A Ação Declaratória de Constitucionalidade julga se é constitucional reajustar o valor dos planos de saúde conforme a idade do beneficiário, após os 60 anos, em contratos firmados antes da vigência do Estatuto do Idoso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Abramge, entidade que reúne as operadoras de saúde, enviou ofício ao STF e à CNseg afirmando que uma eventual decisão pela retroatividade do Estatuto da Pessoa Idosa — permitindo rever reajustes por faixa etária em contratos antigos — pode desencadear uma quebradeira em cadeia.

O estudo anexado ao documento traz números considerados “dramáticos” pelas empresas: até 75 operadoras, em sua maioria pequenas e médias, estariam em risco de insolvência. Elas atendem 1,1 milhão de usuários, muitos em cidades onde são a única alternativa à rede pública. Em outras palavras: se caírem, quem assume é o SUS — já sobrecarregado.

Há casos ainda mais sensíveis. Treze operadoras teriam 100% da carteira impactada. Entre as ameaçadas estão cooperativas médicas regionais, planos filantrópicos, fundações estaduais e Santas Casas, estruturas historicamente frágeis e essenciais para a assistência local.

A defesa das operadoras é que a decisão não pode retroagir — caso contrário, dizem, a mudança seria impossível de absorver financeiramente.

No Supremo, a pressão é grande — de um lado, associações de idosos que reivindicam correções consideradas abusivas; de outro, um setor que diz estar às portas do colapso.

“As grandes vão sofrer. As médias vão passar muito aperto com chance de quebrar. As pequenas quebram”, resumiu um executivo do setor.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay