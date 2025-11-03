Inflação do vinho tem dado ao consumidor motivos para brindar em 2025

O consumidor que aprecia uma taça de vinho teve um motivo a mais para brindar em setembro. O preço da bebida caiu 0,26% em relação a agosto, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE. No mesmo período, o índice geral de preços teve alta de 0,48%, o que reforça o movimento de alívio no segmento.

Com isso, o vinho acumula alta de 0,53% em 2025, bem abaixo da inflação geral do ano, que soma 3,64%. Em 12 meses, a diferença é ainda mais expressiva: enquanto o IPCA geral subiu 5,17%, o vinho avançou só 0,36%.

A curva de preços mostra que o produto vem se estabilizando após oscilações ao longo do ano. Depois de altas pontuais no primeiro trimestre — com destaque para janeiro (1,04%), fevereiro (1,18%) e março (0,83%) —, os ajustes mensais perderam força. O vinho caiu 1,60% em junho, 0,09% em julho, 0,93% em agosto e novamente 0,26% em setembro, consolidando um trimestre de recuo acumulado de 2,6%.

No comparativo de 12 meses, a trajetória de preços confirmou a desaceleração: o vinho acumulava 4,77% de alta em fevereiro, mas encerrou setembro com apenas 0,36%.