Assine
overlay
Início Economia

No Senado, frente parlamentar quer retomar transporte gratuito de pets em aviões

Trecho que autorizava transporte gratuito de cães e gatos com tutores foi retirado na Câmara após pressão das companhias aéreas

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
31/10/2025 18:08

compartilhe

SIGA
x
No Senado, frente parlamentar quer retomar transporte gratuito de pets em aviões
No Senado, frente parlamentar quer retomar transporte gratuito de pets em aviões crédito: Platobr Economia

A Frente Parlamentar dos Direitos dos Animais vai tentar, no Senado, ressuscitar a emenda que garante o transporte gratuito de animais de pequeno porte junto aos tutores em voos comerciais. Após pressão das companhias aéreas, o trecho foi retirado do projeto que acaba com a cobrança por bagagens, aprovado pela Câmara nesta semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A emenda original previa que cães e gatos de pequeno porte pudessem viajar gratuitamente junto aos tutores, respeitando as normas de segurança e bem-estar animal. O texto ainda não tem relator designado no Senado.

O deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, presidente da frente, afirmou que o transporte de pets na cabine não geraria custo adicional às empresas.

“O animal viaja sob o assento, no mesmo espaço da bagagem de mão. Cobrar por isso é desproporcional e injusto”, disse.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay