No Senado, frente parlamentar quer retomar transporte gratuito de pets em aviões

A Frente Parlamentar dos Direitos dos Animais vai tentar, no Senado, ressuscitar a emenda que garante o transporte gratuito de animais de pequeno porte junto aos tutores em voos comerciais. Após pressão das companhias aéreas, o trecho foi retirado do projeto que acaba com a cobrança por bagagens, aprovado pela Câmara nesta semana.

A emenda original previa que cães e gatos de pequeno porte pudessem viajar gratuitamente junto aos tutores, respeitando as normas de segurança e bem-estar animal. O texto ainda não tem relator designado no Senado.

O deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, presidente da frente, afirmou que o transporte de pets na cabine não geraria custo adicional às empresas.

“O animal viaja sob o assento, no mesmo espaço da bagagem de mão. Cobrar por isso é desproporcional e injusto”, disse.