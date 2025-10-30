Anvisa fecha fábrica de suplementos fitness e manda recolher produtos

A Anvisa interditou a fábrica que produz a marca de suplementos fitness MuscleBoss, em São Paulo, suspendeu a venda dos produtos e mandou recolhê-los nacionalmente. A medida foi determinada em 14 de outubro, após serem encontradas falhas de higiene e segurança na unidade. A Prefeitura de São Paulo confirmou o cumprimento da medida.

A inspeção, feita na ENKAPS Indústria de Terceirização, responsável pela produção da marca, apontou ausência de controle de potabilidade da água, risco de contaminação cruzada, falta de rastreabilidade das matérias-primas e ausência do Programa de Controle de Alergênicos. Também foram detectadas falhas no controle de qualidade e na seleção de insumos.

O caso chamou a atenção porque, um mês antes da interdição, a marca havia sido “aprovada” pela Coopenutri, cooperativa de revendedores ligada a influenciadores fitness.

A coluna tentou contato com a marca, mas não obteve retorno. O espaço está aberto a manifestações.