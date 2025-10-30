Assine
overlay
Início Economia

Anvisa fecha fábrica de suplementos fitness e manda recolher produtos

Inspeção apontou ausência de controle de potabilidade da água, risco de contaminação cruzada e falta de rastreabilidade de matérias-primas

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
30/10/2025 15:02

compartilhe

SIGA
x
Anvisa fecha fábrica de suplementos fitness e manda recolher produtos
Anvisa fecha fábrica de suplementos fitness e manda recolher produtos crédito: Platobr Economia

A Anvisa interditou a fábrica que produz a marca de suplementos fitness MuscleBoss, em São Paulo, suspendeu a venda dos produtos e mandou recolhê-los nacionalmente. A medida foi determinada em 14 de outubro, após serem encontradas falhas de higiene e segurança na unidade. A Prefeitura de São Paulo confirmou o cumprimento da medida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A inspeção, feita na ENKAPS Indústria de Terceirização, responsável pela produção da marca, apontou ausência de controle de potabilidade da água, risco de contaminação cruzada, falta de rastreabilidade das matérias-primas e ausência do Programa de Controle de Alergênicos. Também foram detectadas falhas no controle de qualidade e na seleção de insumos.

O caso chamou a atenção porque, um mês antes da interdição, a marca havia sido “aprovada” pela Coopenutri, cooperativa de revendedores ligada a influenciadores fitness.

A coluna tentou contato com a marca, mas não obteve retorno. O espaço está aberto a manifestações.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay