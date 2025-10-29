CLRD completa 35 anos no mercado com foco em estratégia e resultado

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Referência em soluções estratégicas, a CLRD comemora 35 anos de mercado com um ciclo de eventos que reafirma o reposicionamento da marca. As celebrações, em Belo Horizonte e Brasília, não apenas homenageiam três décadas e meia de excelência de uma das mais tradicionais consultorias empresariais do país, mas reforçam a adaptação às transformações do cenário nacional.



Com o tema “A nova era tributária: estratégia e sobrevivência empresarial no pós-reforma”, a CLRD promoveu em BH, nesta terça-feira (28/11), uma palestra exclusiva para empresários e gestores, focada em desvendar os impactos da reforma tributária e traçar rotas estratégicas para 2026. Na capital federal, o encontro acontece no próximo dia 5 (5/11).

COMPROMISSO RENOVADO

Aline Coutinho, sócia da empresa, explica que a evolução da marca é uma resposta à complexidade atual. “Reflete o compromisso de continuar oferecendo soluções que protejam, desenvolvam e perpetuem negócios e patrimônios. Mas a essência da CLRD permanece: excelência na entrega, olhar personalíssimo para o cliente e foco nos resultados.”



Ancorada na união entre as vertentes jurídica, contábil e de consultoria de negócios, a empresa foi fundada em Belo Horizonte, primeiro como um escritório de advocacia ligado ao segmento tributário, mas logo traçou outros rumos. Contando com um corpo de profissionais de diversas áreas, como contabilidade, administração e estratégias de negócios, por exemplo, foi possível ampliar o alcance. Hoje, a CLRD realiza lives setoriais em seu canal no YouTube.



“Junto aos clientes, fomos direcionando a atuação também para negócios, fusões e aquisições, desenvolvimento e crescimento. É o que agora permeia nossas atribuições”, diz Aline. Atualmente, a companhia oferece uma plataforma multidisciplinar de soluções corporativas, disponibilizando serviços que vão da estruturação societária e M&A ao planejamento sucessório, governança, estratégia, performance e inovação.

Os fundadores Aci Coutinho e Alexandre Lopes Lacerda participaram de evento em comemoração à trajetória da CLRD MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS

PLATAFORMA COMPLETA

O olhar amplificado também é um diferencial da CLRD, e a criação dos departamentos de Growth, Inovação, P&D e People & Culture reforçam esse compromisso.

“Apoiamos as empresas em seu crescimento, mantendo o equilíbrio entre tradição e vanguarda. Outro ponto é dar respostas com soluções múltiplas e mais completas. Muitas vezes, as soluções são colocadas no mercado sem o conhecimento sobre o que o empresariado realmente precisa", aponta Aline.



Em sua história, a CLRD acumula feitos como mais de 3,5 milhões de horas em consultoria, o atendimento a mais de 7.500 clientes e a gestão de mais de R$ 20 bilhões em créditos tributários no agronegócio. A empresa já auxiliou na profissionalização de mais de cem famílias empresárias em governança e sucessão, além de garantir, em cinco estados, 100% de conformidade na transição da reforma tributária para os clientes do seu programa de implantação.



“A CLRD se modernizou e expandiu. Somos uma empresa de inteligência, mas também de relações. Acreditamos que confiança e estratégia andam juntas, e é isso que queremos comunicar para o futuro”, destaca Aline.

Aline Coutinho, sócia da CLRD, destaca que confiança e estratégia são pilares da empresa MARCOS VIEIRA/EM/D.A PRESS

INOVAÇÃO E PROPÓSITO

Segundo José Márcio Diniz – também um dos sócios ao lado de Aci Coutinho, Alexandre Lacerda e Valéria Rocha –, o movimento agora é de consolidação para se firmar como a melhor opção no Brasil no âmbito de atuação. “Nossa história foi construída com técnica e confiança. O futuro da CLRD será escrito com inovação e propósito. O que nos trouxe até aqui também nos levará adiante: as relações que garantem resultados”, reforça.



A empresa está com nova identidade visual, que equilibra solidez (cinza institucional) e energia (laranja). Já a vírgula que antecede o nome no logo da marca simboliza o aposto explicativo: a pausa que precede a solução, culminando na ideia de que, para cada necessidade do mercado, há uma resposta na CLRD.

