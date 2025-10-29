Assine
overlay
Início Economia

Só metade dos estados tem leis de avaliação de servidores, mostra levantamento

Avaliação do funcionalismo é prevista pela reforma administrativa, protocolada nesta semana no Congresso

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
29/10/2025 15:03

compartilhe

SIGA
x
Só metade dos estados tem leis de avaliação de servidores, mostra levantamento
Só metade dos estados tem leis de avaliação de servidores, mostra levantamento crédito: Platobr Economia

Em meio à tramitação da reforma administrativa, que prevê tornar obrigatória em todo o país a avaliação de desempenho de servidores públicos, apenas 14 dos 27 estados têm leis com esse tipo de análise sobre o funcionalismo. O levantamento foi feito pela Republica.org.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a pesquisa, quatro estados não têm qualquer norma sobre o tema: Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. Outros nove aplicam a avaliação só a algumas carreiras. Entre os 14 com regras mais amplas, apenas seis preveem etapas formais de feedback entre chefia e servidor. Minas Gerais é o único com previsão de desligamento por baixo desempenho.

O texto da reforma administrativa, cujo relator é o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, propõe avaliações anuais com base em metas e resultados, substituindo a progressão automática por tempo de serviço. O modelo prevê também bônus de desempenho para servidores e órgãos que cumprirem metas institucionais.

Na avaliação de Ana Pessanha, pesquisadora em administração da República.org e responsável pelo estudo, se a reforma for aprovada como está, estados e municípios terão de criar do zero seus sistemas de gestão de desempenho, o que pode gerar uma onda de judicializações.

A chance de contestação é alta, disse a especialista, já que a mudança exigiria reestruturar carreiras, corrigir planos de cargos e rever estatutos locais.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay