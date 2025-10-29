O peso de beneficiários de programas sociais no caixa das bets
Bloqueio de apostas dos beneficiários, implementado pelo governo, entra em vigor no próximo sábado
compartilheSIGA
As casas de apostas estimam que beneficiários de programas sociais representam até 30% da base total de apostadores no país e, em alguns casos, correspondem a 15% da receita bruta das empresas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgada em maio, 9,4% da população, o equivalente a 20,1 milhões de pessoas, recebiam benefícios sociais como Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em 2024.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O dado foi citado à coluna pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), Plínio Lemos Jorge, às vésperas de entrar em vigor o bloqueio no acesso de beneficiários de programas sociais às apostas. O governo implementou a proibição, que começa no próximo sábado e deverá ser executada pelas empresas. O bloqueio deve ser feito por meio do cruzamento de CPFs de apostadores com dados da base da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.
O governo justifica a proibição como uma forma de proteger os recursos destinados à subsistência das famílias mais vulneráveis. A medida busca impedir que valores de benefícios como o Bolsa Família e o BPC sejam usados em jogos de azar. Além disso, o governo afirma que a decisão atende a uma determinação do STF e tem o objetivo de evitar o endividamento e a exposição financeira dessas pessoas.
O bloqueio deverá ser feito pelas próprias bets, por meio da plataforma do governo. O sistema informa se o usuário está impedido de apostar em razão de decisão judicial ou por ser beneficiário de programa social.
Embora tenha passado por treinamentos para adaptação ao uso do sistema, o setor diz estar preocupado com a proteção de dados sensíveis e com o risco de que usuários migrem para o mercado irregular. A ANJL chegou a encomendar uma pesquisa, segundo a qual 45% dos beneficiários de programas sociais disseram que continuariam apostando, mesmo com o bloqueio, migrando para plataformas não autorizadas.
Para a ANJL, a proibição imposta pelo governo sobre beneficiários de programas sociais amplia o problema. O setor argumenta que o caminho mais eficaz seria investir em educação e ferramentas de jogo responsável, e não em bloqueios automáticos.