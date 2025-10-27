Câmara articula projeto para aumentar taxação de bets e obrigar destinação social

A Subcomissão Permanente de Regulação de Apostas Esportivas da Câmara prepara um projeto de lei para aumentar a taxação das bets. A arrecadação, conforme o texto, será destinada a programas sociais, de saúde e de prevenção ao jogo patológico. A proposta está sendo debatida junto ao setor e ao Ministério da Fazenda.

O texto passou a ser articulado após caducar a medida provisória alternativa ao aumento do IOF. O texto chegou a prever aumento da alíquota das bets de 12% para 18%, mas perdeu validade sem votação.

A movimentação na Câmara ocorre em paralelo à do governo, que também mira a tributação das apostas e já teve urgência aprovada na Comissão de Finanças e Tributação da Casa.

A diferença é que o texto do Executivo, de autoria de Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, foca na alíquota sobre a receita bruta das bets, enquanto o da subcomissão mira a destinação obrigatória dos recursos arrecadados.

Segundo a Receita Federal, o governo arrecadou R$ 3 bilhões entre janeiro e maio de 2025 com tributos e taxas sobre o setor, contra apenas R$ 7 milhões no mesmo período do ano anterior.