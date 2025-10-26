Assine
overlay
Início Economia

Interferência da indústria do tabaco cresceu nos três Poderes, mostra relatório

Relatório aponta 27 reuniões com o governo e articulações com interesses na Anvisa, na reforma tributária e na discussão sobre cigarros eletrônicos

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
26/10/2025 04:11

compartilhe

SIGA
x
Interferência da indústria do tabaco cresceu nos três Poderes, mostra relatório
Interferência da indústria do tabaco cresceu nos três Poderes, mostra relatório crédito: Platobr Economia

O Índice Global de Interferência da Indústria do Tabaco, que será lançado na segunda-feira, 27, mostrou que a influência do setor cresceu nos três Poderes nos últimos dois anos. Conduzida pela ACT Promoção da Saúde e a Fiocruz, em parceria com o Global Center for Good Governance in Tobacco Control, a pesquisa mapeou ações entre abril de 2023 e março de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O estudo registrou 27 encontros de representantes do setor com integrantes do governo federal no período, além de atuação no Congresso e ações no Judiciário para postergar regulações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O indicador mais crítico apontado pelo levantamento é o da participação direta da indústria na formulação de políticas públicas, com destaque para pressões junto à Anvisa e à Receita Federal. Segundo o levantamento, o país passou de 34 pontos em 2019 para 65 em 2025, numa escala em que pontuações mais altas indicam maior influência do setor sobre governos.

Os dados apontam supostas pressões para flexibilizar regras sobre cigarros eletrônicos, interferências no debate da reforma tributária e tentativas de influenciar o posicionamento do Brasil na COP10, conferência internacional sobre controle do tabaco.

Também foram registradas ações de lobby e campanhas de responsabilidade social corporativa, vistas pelos pesquisadores como estratégias para melhorar a imagem das fabricantes.

“A indústria moderniza antigas táticas ao introduzir novos produtos e sustentar forte lobby para evitar regulações”, disse Mariana Pinho, coordenadora da ACT Promoção da Saúde.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay