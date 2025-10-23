Os efeitos da reforma tributária na indústria de equipamentos médicos

Com alíquotas reduzidas em até 100% para equipamentos hospitalares, próteses, reagentes e produtos de acessibilidade, a reforma tributária equilibrou a concorrência entre itens nacionais e importados e abriu um novo ciclo para o setor.

As mudanças implementadas pela reforma, incluindo o IBS e a CBS, que substituirão tributos como ICMS e ISS até 2033, corrigiram uma distorção antiga. Hospitais públicos e entidades filantrópicas eram isentos de impostos ao importar equipamentos, mas pagavam alíquotas ao comprar de fabricantes brasileiros. Agora, a isenção também vale para produtos feitos no país.

Com o novo cenário fiscal, as empresas iniciaram renegociações de contratos com hospitais, incluindo cláusulas de reajuste automático conforme as novas alíquotas. Também fazem revisões de prazos de entrega e repasse de custos em contratos antigos e de longa duração, além de contratar consultorias fiscais para mapear o impacto da transição no fluxo de caixa e no cálculo dos créditos tributários.