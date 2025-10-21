Assine
Previsão de corte de R$ 7 bi em emendas é número "subestimado", diz Haddad

O ministro falou em "dar último parafuso" para entregar Orçamento, com duas medidas que devem ser entregues ainda nesta terça-feira (21/10)

Raphael Pati
21/10/2025 18:41

Rio de Janeiro (RJ), 16/04/2025 ... O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do programa Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimar..es, que tamb..m recebe o pianista Francis Hime, o psiquiatra Higor Caldato e o jornalista Muka. Foto: Fernando Fraz..o/Ag..ncia Brasil
No documento, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que arcabouço fiscal é sofisticado crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo planeja dar a volta no “último parafuso” antes de finalizar o Orçamento de 2026. O chefe da pasta revelou que na conversa que teve com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicano-PB), disse que a previsão de R$ 7 bilhões para o corte de emendas era um número “subestimado” e que o impacto do contingenciamento deve ser maior. 

“Nós temos que dar a volta nesse último parafuso para entregar um orçamento já com o superávit positivo, um superávit primário relevante, à luz do histórico de 2015 para cá. Nós vamos ter que trabalhar muito ainda para reconstruir as contas públicas. Mas à luz do que aconteceu no passado recente, eu considero importante um resultado positivo no ano que vem”, disse o ministro, em entrevista à Globonews, nesta terça-feira (21/10).

Durante o programa, Haddad disse que o governo pretende enviar ao Congresso, ainda nesta terça, dois projetos que tratam sobre a compensação à derrubada da Medida Provisória (MP) 1.303, que caducou no Legislativo. Um deles deve tratar sobre o corte de despesas, que, segundo o ministro, pode gerar uma contenção extra de até R$ 20 bilhões na previsão orçamentária. 

Sobre a evolução dos gastos discricionários nos últimos anos, que podem comprometer os gastos públicos a médio prazo, o ministro disse que há um “trabalho contínuo que não pode ser interrompido” e fez uma comparação com a gestão do presidente da Argentina, Javier Milei. 

“Estava brincando outro dia com o presidente (do Senado) Davi Alcolumbre, que eu falei, ‘olha, deram uma motosserra para o Milei fazer um ajuste fiscal’. E está levando a economia argentina à breca. Nós estamos com uma chave de fenda na mão. Não estamos com uma serra elétrica. Nós estamos apertando parafusos, tirando privilégios de quem gozava de privilégios insustentáveis. E isso tem rendido resultados mais consistentes do ponto de vista econômico”, contou o ministro. 

Haddad afirmou também que será necessário revisitar temas que o Congresso “não quis opinar”, como destacou o chefe da pasta. “Não tratamos de supersalário, não tratamos de aposentadoria de militares, não tratamos de fundos constitucionais, e não é que o governo não mandou. O governo mandou, mas o Congresso ou não apreciou, ou rejeitou”, destacou. 

