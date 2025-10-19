Assine
overlay
Início Economia

O chumbo trocado entre bets e bancos

Após críticas sobre risco de endividamento, bets reagem e elevam o tom contra o sistema financeiro

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
19/10/2025 06:12

compartilhe

SIGA
x
O chumbo trocado entre bets e bancos
O chumbo trocado entre bets e bancos crédito: Platobr Economia

A tensão entre bancos e empresas de apostas saiu dos bastidores. A declaração do presidente da Febraban, Isaac Sidney, de que o sistema financeiro está “preocupado” com o impacto das bets no endividamento das famílias irritou as casas de apostas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No setor, a fala foi lida como tentativa de “transferir responsabilidades” pelo endividamento da população. Agora as bets, reunidas no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, atacam o crédito rotativo oferecido pelos bancos, que chega a juros de 450% ao ano.

As operadoras de apostas acusam o sistema financeiro de “hipocrisia e de buscar preservar privilégios em meio à expansão das apostas”.

O atrito vem desde a discussão da Medida Provisória alternativa ao IOF. Antes da votação, os bancos defenderam isenções para títulos de investimentos, enquanto as bets tentavam escapar de nova taxação.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay