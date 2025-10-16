Assine
Cade dá até dia 24 para 218 empresas responderem sobre fusão entre Petz e Cobasi

Petlove acusa rivais de 'fragilizar estudos' e diz que nova metodologia do Cade mascara concentração

Cade dá até dia 24 para 218 empresas responderem sobre fusão entre Petz e Cobasi
Cade dá até dia 24 para 218 empresas responderem sobre fusão entre Petz e Cobasi

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu prazo até o dia 24 de outubro para que 218 empresas do setor pet, entre fornecedores e concorrentes, respondam aos questionários sobre práticas comerciais, cláusulas contratuais e condições de mercado no processo que analisa a fusão entre Petz e Cobasi.

Enquanto isso, a Petlove intensificou sua ofensiva contra a operação. Em nova petição enviada ao Cade, a empresa volta a acusar as rivais de apresentar “estudos descolados da realidade”, com fragilidades metodológicas, que, segundo ela, subestimam o risco de concentração. O documento afirma que, caso a fusão seja aprovada, nenhum outro player teria estrutura para conter eventual abuso de poder econômico da nova companhia combinada.

A empresa também aponta que a metodologia de análise aplicada ao caso dilui artificialmente a participação real de Petz e Cobasi no mercado. Segundo ela, a contagem de pequenos pet shops como competidores diretos “reduz a percepção de concentração” e cria a falsa impressão de que o mercado é pulverizado.

O Cade aprovou a operação na primeira fase do processo, em junho, mas o recurso da Petlove levou o caso ao Tribunal do órgão, onde agora tramita sob análise ampliada.

