Assine
overlay
Início Economia

Juiz barra tentativa da Refit de retomar operação em Manguinhos

Decisão afirma que sanções da ANP não podem ser revistas pela Justiça estadual

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
15/10/2025 19:19

compartilhe

SIGA
x
Juiz barra tentativa da Refit de retomar operação em Manguinhos
Juiz barra tentativa da Refit de retomar operação em Manguinhos crédito: Platobr Economia

A Refit sofreu nova derrota na Justiça ao tentar usar a recuperação judicial para suspender sanções que paralisaram sua refinaria.

O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, da 5ª Vara Empresarial do Rio, negou o pedido da empresa para liberar cargas de combustíveis apreendidas e reverter a interdição do parque industrial.

Na decisão, o magistrado apontou que Justiça estadual não pode revisar atos da ANP, por se tratarem de medidas sancionatórias, e não de cobrança fiscal. O juiz ressaltou que apenas a Justiça Federal tem competência para analisar ações desse tipo.

Procurada pela coluna, a Refit não se manifestou a respeito da decisão. O espaço segue aberto para posicionamento.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay