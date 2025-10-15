Juiz barra tentativa da Refit de retomar operação em Manguinhos

A Refit sofreu nova derrota na Justiça ao tentar usar a recuperação judicial para suspender sanções que paralisaram sua refinaria.

O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, da 5ª Vara Empresarial do Rio, negou o pedido da empresa para liberar cargas de combustíveis apreendidas e reverter a interdição do parque industrial.

Na decisão, o magistrado apontou que Justiça estadual não pode revisar atos da ANP, por se tratarem de medidas sancionatórias, e não de cobrança fiscal. O juiz ressaltou que apenas a Justiça Federal tem competência para analisar ações desse tipo.

Procurada pela coluna, a Refit não se manifestou a respeito da decisão. O espaço segue aberto para posicionamento.