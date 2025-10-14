Novonor indica executivo ao conselho da Braskem

Após a renúncia de Roberto Faldini à sua cadeira no conselho de administração da Braskem, a Novonor, antigo Grupo Odebrecht, controladora da petroquímica, já tem o nome do substituto dele a ser levado à votação dos acionistas. Trata-se Lucas Cive, diretor de finanças e investimentos da Novonor desde julho de 2024.

A entrada de Cive no colegiado será votada em 13 de novembro, em assembleia geral extraordinária. Se aprovado, ele vai ocupar uma das sete vagas da Novonor no conselho. As outras quatro são indicadas pela Petrobras.

Lucas Cive deverá ser o terceiro executivo da Novonor no conselho da Braskem. Héctor Nuñez, diretor-presidente da empresa, e Mauricio Bezerra, diretor jurídico da Novonor, já fazem parte do grupo.

Cive já foi diretor da Alvarez & Marsal, diretor-geral do Banco BBC Digital, diretor financeiro da Simpar e diretor da holding JSL. No grupo fundado pela família Odebrecht, Cive já havia passado pela construtora, a Odebrecht Participações e Investimentos e a própria Braskem.