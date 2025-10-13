Investidores pisam no freio com megabairros planejados

Depois da euforia na pandemia com os megabairros planejados, incorporadoras e fundos de investimento voltaram a agir com cautela. O modelo, que prometia retorno seguro, esbarra agora em custos crescentes, exigências ambientais e longos prazos de maturação.

Projetos como o da MRV em São José dos Campos, de R$ 1 bilhão (foto acima), mostram o tamanho do desafio: licenças demoradas, contrapartidas caras e risco de isolamento urbano. No mercado, a leitura é que o ciclo dos megabairros entrou em fase de freio e revisão.

Para reduzir riscos, empresas da área de infraestrutura têm reforçado as equipes jurídicas. O esforço é para evitar embargos, multas e suspensões de alvarás aplicadas por prefeituras e órgãos ambientais.