Faria Lima teve euforia e champanhe com a derrota do governo sobre MP

Enquanto governo amargava derrota, gestores de fundos da Faria Lima comemoravam queda da MP que taxava investimentos

12/10/2025 04:10

Faria Lima teve euforia e champanhe com a derrota do governo sobre MP
Faria Lima teve euforia e champanhe com a derrota do governo sobre MP

A derrota do governo na votação da Medida Provisória alternativa ao aumento do IOF, que incluía taxação de investimentos, foi recebida com festa na Faria Lima. Em gestoras de fundos de investimentos e fintechs, executivos abriram garrafas de champanhe e circularam fotos de festejos.

A coluna ouviu relatos de que um CEO de uma gestora especializada em crédito corporativo alugou um camarote em uma casa noturna da região da Faria Lima para comemorar “a vitória do bom senso fiscal”.

Pelo menos quatro fintechs de crédito — duas com foco no agronegócio e outras voltadas ao setor imobiliário — mandaram servir espumante no fim do expediente, com um brinde coletivo.

No dia seguinte, equipes que vendem títulos de renda fixa e gestores institucionais se voltaram a ligações com investidores. Eles buscavam reverter cancelamentos de aportes em fundos atrelados a títulos gerados desde a implementação da MP.

