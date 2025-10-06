Assine
overlay
Início Economia

Mercado Livre diz ao Cade que não vai atuar no varejo farmacêutico online

Mercado Livre disse que não pretende vender medicamentos na internet nem operar telemedicina

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
06/10/2025 18:40

compartilhe

SIGA
x
Mercado Livre diz ao Cade que não vai atuar no varejo farmacêutico online
Mercado Livre diz ao Cade que não vai atuar no varejo farmacêutico online crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O Mercado Livre negou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que tenha planos de atuar no varejo de medicamentos online ou de explorar serviços de telemedicina. O marketplace admitiu apenas que o Mercado Pago, seu braço financeiro, oferece “soluções tecnológicas” ligadas a seguros e assistências de saúde.

A manifestação do Mercado Livre ao Cade veio no contexto de um procedimento no órgão em torno da compra de uma farmácia de 200 metros quadrados no Jabaquara, em São Paulo, pela empresa.

O caso voltou à mesa do Cade depois de um alerta da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). A entidade acusa o Mercado Livre de ter omitido informações sobre o real objetivo da aquisição.

A Abrafarma apontou que, com a compra da farmácia de bairro, a companhia tentou mascarar interesses de ingressar no varejo farmacêutico, setor restrito a farmácias licenciadas pela Anvisa.

O dossiê apresentado pela Abrafarma ao superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto, pediu a abertura de um incidente de enganosidade, que, se reconhecido, pode levar à cassação da operação e multa ao Mercado Livre.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay