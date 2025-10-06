Companhias aéreas divergem sobre oferta de internet a bordo

A internet a bordo virou peça de marketing para as companhias aéreas. Na prática, contudo, a experiência do passageiro depende muito de qual empresa escolher. Em alguns casos, até ter a “sorte” de viajar em uma aeronave equipada.

Latam, Azul e Gol concentram mais de 90% do mercado doméstico brasileiro. Ainda assim, segundo levantamento da coluna, somente pouco mais da metade dos voos realizados hoje no país oferecem, de fato, Wi-Fi.

A Latam é a única a garantir internet em todos os voos nacionais. Segundo informações da empresa, o serviço está instalado em toda a frota de aviões de corredor único, e a expansão para rotas internacionais de longa distância só deve acontecer em 2026. O acesso é gratuito para envio de mensagens em cadastro simples no programa de fidelidade; pacotes pagos valem para navegação e streaming.

Na Azul, a cobertura ainda é parcial: 68 aeronaves contam com conectividade, sendo 63 em rotas domésticas e 5 em internacionais (qual é o total de aviões). Na companhia, o passageiro encontra internet em boa parte dos voos pelo Brasil, mas ainda não em toda a malha. Nos voos nacionais, o acesso é gratuito para membros do programa de fidelidade; em internacionais, só com pacotes pagos.

A Gol opera com cerca de 90 aeronaves já equipadas — pouco mais de dois terços de sua frota de 139. O plano é ampliar gradualmente, mas, por ora, é possível decolar em voos sem qualquer conectividade. O acesso é sempre pago, com pacotes variando conforme tempo de uso e tipo de serviço.

No mercado executivo, a Líder Aviação não oferece internet em seus fretamentos, mas já admite a necessidade de modernização e estuda instalar o recurso.