Montadoras travam embate sobre volta do imposto de 35% para carros importados  

As montadoras instaladas no Brasil e suas concorrentes chinesas travam uma queda de braço em torno da retomada da tarifa de 35% para veículos importados prontos, prevista para julho de 2026, e para os carros em regime desmontado (CKD/SKD), cuja cobrança integral foi antecipada de julho de 2028 para janeiro de 2027.

No modelo CKD/SKD, adotado por empresas como a chinesa BYD, os veículos chegam ao país praticamente prontos, mas em kits desmontados. Trata-se de uma forma de reduzir tributos: em vez de produzir localmente, a montadora importa quase todo o carro, faz uma montagem final e se enquadra em uma regra fiscal mais branda.

As concorrentes das chinesas, que anunciaram mais de R$ 100 bilhões em investimentos até 2030, rejeitam essa política. As companhias argumentam que a tarifa cheia não deve ser adiada, de modo a evitar a “desindustrialização” do setor.

A avaliação é que, se as chinesas conseguirem esticar o prazo, manterão uma vantagem competitiva vendendo mais barato. Isso tudo sem gerar empregos e cadeias produtivas locais, apontam fontes do setor.

A tensão cresceu na segunda-feira, 29, quando o presidente da BYD Brasil, Tyler Li, foi recebido por Geraldo Alckmin.