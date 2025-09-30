Brasil pede fôlego à Europa antes de regra que trava commodities de áreas desmatadas

O Itamaraty, o Ministério da Agricultura e associações do agronegócio estão em tratativas com a União Europeia para estender o prazo de adaptação à EUDR, a lei europeia que proíbe a importação de commodities oriundas de áreas desmatadas. A norma entra em vigor já em 2026.

Na mesa de negociação do acordo Mercosul-UE, que deve ser firmado ainda neste ano, o Brasil tenta arrancar uma carência adicional para produtos agrícolas. A justificativa é que o setor precisaria de mais tempo para garantir rastreabilidade plena da produção e adequar sistemas de regularização fundiária e ambiental às exigências europeias.

Aprovada em 2023, a regulação europeia exige que exportadores de soja, carne bovina, café, cacau, madeira, borracha e derivados comprovem que os produtos não vêm de áreas desmatadas. Para a União Europeia, trata-se de blindar o consumo interno contra cadeias ligadas à destruição de florestas.

No Brasil, porém, a medida é vista como barreira comercial. O receio é que, se o prazo não for flexibilizado, exportadores de peso fiquem de fora do mercado europeu já na largada, travando um dos principais ganhos prometidos pelo acordo Mercosul-UE.

Representantes do agronegócio têm reclamado que, diante de uma regra que exige rastreabilidade total como a EUDR, o país ainda tem gargalos em sistemas estatais, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR).