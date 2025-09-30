Assine
Após alinhamento entre ANP e mercado, bola da nafta está com Senado

Setor de combustíveis vê vitória parcial, mas aposta no Senado para incluir nafta no regime de monofasia tributária já em 2026

Gustavo Silva
Gustavo Silva
30/09/2025 09:02

Após alinhamento entre ANP e mercado, bola da nafta está com Senado
A Agência Nacional de Petróleo (ANP) atendeu a uma reivindicação antiga do mercado de combustíveis e passou a exigir certificado de análise em todo pedido de importação de nafta. A medida, anunciada na última sexta-feira, 26, aproxima a agência da posição defendida por entidades do setor contra o uso da nafta como escudo fiscal em fraudes.

O alinhamento ocorreu após desdobramentos da Operação Carbono Oculto, que mirou fraudes no setor de combustíveis.

A bola agora está com o Senado, que analisa a inclusão da nafta no regime de monofasia tributária — sistema em que os impostos são recolhidos de forma concentrada no produtor ou importador. Hoje, a regra só está prevista para 2033, mas empresas pressionam para antecipá-la para 2026, sob o argumento de que isso evitaria perdas fiscais de até R$ 35 bilhões.

O tema está no centro do segundo texto da regulamentação da reforma tributária, que deve ir a voto na terça-feira, 30. O relator, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que antes resistia, passou a sinalizar apoio à inclusão da nafta no regime de monofasia. Braga, contudo, não revelou se incluirá a demanda do mercado no texto.

Na avaliação de entidades representativas do setor de combustíveis, a portaria da ANP é considerada avanço, mas insuficiente. Sem mudança legal, cargas de gasolina ainda podem entrar no país declaradas como nafta, pagando alíquotas menores, avaliaram diretores de companhias de combustível à coluna.

