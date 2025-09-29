Assine
Após MP que baixou impostos, RJ atrai pedidos para instalar data centers

Mais de 50 projetos de data centers miram o Rio de Janeiro, que tem energia renovável e cabos internacionais ociosos

Gustavo Silva
Gustavo Silva
29/09/2025 09:10

Após MP que baixou impostos, RJ atrai pedidos para instalar data centers

Desde que o governo Lula anunciou a MP do ReData, que reduz de 52% para 18% a carga tributária sobre equipamentos de data centers, no dia 17 deste mês, o governo do Rio de Janeiro já recebeu mais de 50 pedidos de instalação dessa infraestrutura.

O estado é visto como atrativo no mercado por reunir energia renovável, sobretudo de fontes hidráulicas e eólicas, e capacidade ociosa em cabos submarinos de fibra óptica que ligam a internet da América do Sul à Europa e aos Estados Unidos.

Com o ReData, o Brasil entrou na briga pelos bilionários investimentos do setor com países vizinhos com regimes tributários mais leves, como Chile e Colômbia, mas ainda há desafios: a tramitação da MP no Congresso e a simplificação de regras de licenciamento e conexão de grandes consumidores de energia.

