Assine
overlay
Início Economia

Com tarifaço nos EUA, produtores de frutas miram Europa

Produtores de frutas apostam em conquistar consumidores, mas variedades exportadas não são as mesmas que aos EUA

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
29/09/2025 06:06

compartilhe

Siga no
x
Com tarifaço nos EUA, produtores de frutas miram Europa
Com tarifaço nos EUA, produtores de frutas miram Europa crédito: Platobr Economia

O tarifaço dos Estados Unidos, que elevou a 50% a tarifa de importação de frutas frescas brasileiras, tem forçado os produtores brasileiros a buscarem rotas alternativas. Com a porta americana estreita, a estratégia do setor é abrir mercados na Europa.

O caminho não se resume somente a logística e preço, mas também ao gosto do consumidor. A manga que faz sucesso entre os americanos, por exemplo, não é a mesma variedade que os europeus estão acostumados a comer.

Esforços de diversificação recentes já renderam frutos em outros mercados: uva, mamão, abacate e cítricos brasileiros conquistaram nos últimos anos países como Chile, Índia, Japão, Costa Rica e China.

Como parte desse esforço, mais de 35 empresas brasileiras participam de uma feira do setor em Madrid, a partir desta segunda-feira.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay