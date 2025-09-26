Uma derrota às farmacêuticas em projeto sobre remédios em supermercados

De olho no projeto que libera venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, as indústrias farmacêuticas puxaram uma romaria pelos gabinetes do Senado nos últimos dias. O esforço era para que o texto fosse levado ao plenário da Casa, mas não deu certo.

Faltou apoio. Um recurso que seria entregue à presidência do Senado para levar o projeto ao plenário foi articulado por Luis Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul. Contudo, só dois senadores o apoiaram — Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Diante da baixa adesão, Heinze retirou pedido.

Nos bastidores, as farmacêuticas tentavam levar o caso ao plenário para ressuscitar emendas rejeitadas pelo relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Entre esses pontos, barrados pelo relator, a proibição de farmácias desenvolverem marcas próprias de remédios.