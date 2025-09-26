Assine
overlay
Início Economia

Ipea mapeia cidades ricas que têm serviço público ruim e indicadores sociais em baixa

Estudo defende equalização fiscal para enfrentar desigualdades entre regiões do país

Publicidade
Carregando...
GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
26/09/2025 16:03

compartilhe

Siga no

Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) identificou um paradoxo brasileiro: municípios com arrecadação bilionária que não conseguem oferecer bons serviços públicos à população. Ao mesmo tempo, cidades com receitas modestas apresentam resultados sociais melhores, puxados por gestões mais eficientes e economias locais mais dinâmicas.

Em estados como São Paulo e Espírito Santo, municípios como Barra do Chapéu (SP), Águia Branca (ES) e Atílio Vivácqua (ES) ilustram o caso de alta arrecadação, mas indicadores sociais frágeis. O cenário também aparece em cidades maiores, como São Luís (MA), Belém (PA), Porto Velho (RO) e Macapá (AP), com vulnerabilidades em áreas como saúde, educação e saneamento.

Em contrapartida, no Sul e no Sudeste, o Ipea detectou cidades com baixa receita, mas menor vulnerabilidade. É o caso de Amparo (SP), Bragança Paulista (SP), Poços de Caldas (MG) e São Lourenço (MG). Esses municípios são impulsionados por economias locais ligadas ao turismo, à agricultura e a serviços regionais.

Já no Norte e no Nordeste concentram-se boa parte dos casos de baixa capacidade fiscal combinada a altos níveis de vulnerabilidade social.

Para os autores, a saída seria criar um sistema nacional de equalização fiscal, uma espécie de fundo que redistribua melhor os recursos. Nessa conjectura, municípios pobres receberiam mais apoio da União para atender demandas locais, enquanto cidades ricas, mas ineficientes, não ficariam com uma fatia maior do bolo.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay