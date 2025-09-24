Assine
Evento com ‘aula’ de Nikolas a empresários tem jantar com o deputado por R$ 5 mil

Nikolas vai falar a empresários sobre marketing e posicionamento digital

GS
Gustavo Silva
GS
Gustavo Silva
Repórter
24/09/2025 15:11




Autor de vídeos virais, alguns dos quais com desinformação, como o do Pix, no começo do ano, Nikolas Ferreira dará uma “aula” sobre marketing e posicionamento digital a empresários em um evento em Ribeirão Preto (SP), no domingo, 28.

Não sairá barato ouvir os ensinamentos do deputado bolsonarista. Os ingressos do X Business, o evento de três dias na cidade paulista, variam de R$ 397, no pacote mais básico, a R$ 4.997, no chamado “Diamante”.

Será a segunda vez que Nikolas participa do evento. Na estreia, no ano passado, ele falou à plateia sobre “construção de autoridade na internet”.

